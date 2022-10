Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2532 da Mega-Sena, sorteadas na noite deste sábado (22), no Espaço Loterias da Caixa. Com isso, o prêmio de R$ 100 milhões acumulou para o próximo concurso, que será na quarta-feira (26) que vem. Entretanto, quatro apostas de Curitiba e outras sete do Paraná “rasparam” o prêmio milionário e com cinco acertos vão levar pra casa pelo menos R$ 27.167,77.

Em Curitiba foram quatro “quase sortudos”. As apostas (três delas simples, em seis dezenas, e uma que jogou sete números) foram feitas, respectivamente, na Loterias Ana Paula (Avenida Marechal Floriano, no Centro), Loterias Mega Sorte (que fica no Angeloni do Bigorrilho) e Show da Sorte Loterias, que fica na Brasílio Itiberê, no Água Verde. Esta última leva prêmio multiplicado de R$ 54.335,54. A outra aposta foi feita pelo internet banking da Caixa.

As demais apostas paranaenses foram feitas em Foz do Iguaçu (Loterias Itaipu), Londrina (Lotérica da Madre), Palmas (Lunker Loterias), Palmeira (Nassar Loterias), Paranaguá (Trevo Loterias, Pato Branco (Pagani Loterias) e Umuarana (Internet Banking da Caixa).

Na próxima quarta-feira a Caixa sorteia o concurso 2533 da Mega-Sena, que terá prêmio acumulado de R$ 111 milhões. Você confere o resultado aqui na Tribuna.