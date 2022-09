Nada menos que 404 apostadores da Mega Sena 2524 ficaram no quase de faturar um dos maiores prêmios em toda a história da modalidade lotérica, sorteada na noite desta quarta-feira (28), em São Paulo. Estes 404 apostadores, dentre eles 24 do Paraná, sendo 09 de Curitiba, acertaram cinco números dos seis sorteados nesta quarta-feira. Isso rendeu, ao menos, R$ 43 mil para cada uma delas. Como ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2524, o prêmio para a Mega Sena 2525, no sábado, saltou para R$ 300 milhões.

>> Resultado da Mega-Sena 2524 e os números sorteados

Em Curitiba foram nove apostadores que ficaram no quase, naquela emoção sem limites de ficar a um número de faturar um prêmio milionário. Veja quais foram as lotéricas da sorte:

Quina da Mega Sena em Curitiba

Casa Lotérica Estação da Sorte – Bolão com 20 cotas e prêmio de R$ 175 mil

Duas na Casa Lotérica Mateus Leme – Bolão com 21 cotas e prêmio de R$ 219 mil

Duas em Canais Eletrônicos – As duas são apostas simples com prêmio de R$ 43 mil

Lotérica a Hora da Fortuna Ltda me – Aposta simples com prêmio de R$ 43 mil

Real Loterias – Aposta simples com prêmio de R$ 43 mil

Rede Sul Loterias – Aposta simples com prêmio de R$ 43 mil

Sorte Real Loterias – Aposta simples com prêmio de R$ 43 mil

Como niguém acertou os seis números da Mega, o próximo sorteio, neste sábado (1º), a Mega Sena 2525 promete pagar R$ 300 milhões. Apostar na Mega-Sena é muito fácil. Com R$ 4,5 você consegue fazer uma aposta simples, de seis dezenas, e tem a chance de concorrer a prêmios milionários. A probabilidade de acerto é de1 em pouco mais de 50 milhões. No entanto, quanto mais dezenas são apostadas, maiores as probabilidades de ganhar. A Mega corre regularmente às quartas e sábado.

Os 10 maiores prêmios Mega-Sena em concursos regulares

Ordem Concurso Data Prêmio Total Ganhadores Prêmio por Ganhador 1 2150 11/05/2019 R$ 289.420.865,00 1 R$ 289.420.865,00 2 2237 27/02/2020 R$ 211.652.717,74 2 R$ 105.826.358,87 3 1764 25/11/2015 R$ 205.329.753,89 1 R$ 205.329.753,89 4 1772 22/12/2015 R$ 197.377.949,52 2 R$ 98.688.974,76 5 2464 19/03/2022 R$ 189.381.872,36 2 R$ 94.690.936,18 6 1655 22/11/2014 R$ 135.315.118,96 2 R$ 67.657.559,48 7 2161 19/06/2019 R$ 124.209.628,25 1 R$ 124.209.628,25 8 2468 02/04/2022 R$ 122.627.171,80 1 R$ 122.627.171,80 9 2189 18/09/2019 R$ 120.085.143,97 1 R$ 120.085.143,97 10 2486 31/05/2022 R$ 117.557.270,98 1 R$ 117.557.270,98

No Paraná foram mais 15 apostadores

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio ALMIRANTE TAMANDARE/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$43.914,62 ARAPONGAS/PR LOTERICA FALCAO 6 Não Simples 1 R$43.914,62 CAMPINA GRANDE DO SUL/PR PINHEIRAO LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$43.914,62 CORNELIO PROCOPIO/PR IMPERIO DA SORTE 6 Não Simples 1 R$43.914,62