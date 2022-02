O governo lançou na quarta-feira (23) um documento de identificação único, com validade nacional, para substituir o RG (Registro Geral). O decreto que institui a carteira de identidade nacional foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em cerimônia no Palácio do Planalto. O número único de identificação do cidadão será o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas). Segundo auxiliares palacianos, Goiás e Paraná serão os primeiros a emitirem a nova identidade.

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, a emissão das novas carteiras de identidade ficará sob responsabilidade das secretarias de Segurança Pública de cada estado, como ocorre atualmente com o RG.

A medida passa a valer a partir de 1º de março, mas ocorrerá de forma gradual à medida que os estados forem aderindo à mudança. O decreto determina que o prazo de adaptação será 6 de março de 2023. Os institutos de identificação terão prazo até março de 2023 para se adaptarem. Mas isso não quer dizer que o número de RG deixará de existir após esse prazo.

Esse tipo de documento, de acordo com as novas regras, continuará sendo aceito por até dez anos para quem tem até 60 anos de idade. Para quem tem mais de 60 anos, o documento antigo será aceito por prazo indeterminado.

“O cidadão não precisa procurar neste momento os institutos de identificação. A troca para a nova identidade será gradativa. Até março do ano que vem é o prazo para que os institutos de identificação se preparem e estejam aptos para a emissão da carteira [de identidade nacional]. Em que pese que alguns institutos já estão em condição, então nós temos diferenças entre os estados com relação à preparação para a emissão da carteira. Mas a troca pelo cidadão pode levar até dez anos. O cidadão não precisa se preocupar com os institutos de identificação neste momento”, afirmou o secretário especial de modernização do estado da Secretaria-Geral da Presidência, Eduardo Gomes.

Renovação do documento

Uma vez emitida, a nova identidade terá um período de validade. Para pessoas de até 11 anos, o prazo será de cinco anos. De 12 a 59 anos, a validade será de dez anos. Acima dessa idade, a validade será indeterminada.

O Planalto justificou a criação de uma identidade nacional pelo atual caráter estadual do RG. Atualmente, uma pessoa que perca seu RG e solicite uma segunda via em outro estado recebe um número diferente desse documento. Na prática, isso significa que um mesmo cidadão pode ter diferentes números de RG em vários estados do país.

A partir da vigência do decreto, a emissão de documento de identificação em estado diferente do seu RG original já passa a ser considerado uma segunda via do documento único —no caso, o registro do CPF.

A partir do momento em que o órgão emissor estiver apto a processar a nova carteira de identidade, a pessoa que quiser emiti-la deve apresentar sua certidão de nascimento ou casamento.

Com versão digital

Além da versão em papel, que poderá ser emitida sem custos, o documento ficará disponível em plataforma digital.

Quem aderir à nova carteira também poderá viajar com ela. Inicialmente, pelo Mercosul, como é já com o RG.

Há ainda informações que poderão constar na cédula caso o cidadão as requisite: grupo sanguíneo e fator RH, disposição de doar órgãos em caso de morte e outras informações particulares de saúde.

Informações na nova carteira de identidade​

– UF e órgão emissores

– Número de identificação

– Nome, filiação, sexo, nacionalidade, local e data de nascimento

– Foto 3×4, assinatura e impressão digital

– Elementos de verificação e segurança (QR code e MRZ)

– Dados opcionais

Grupo sanguíneo e fator RH:

– Decisão de doar órgãos em caso de morte

– Condições particulares de saúde

Validade

– 0 a 11 anos: 5 anos

– 12 a 59 anos: 10 anos

– Acima de 60 anos: indeterminada

Perguntas e respostas

Quando começa?

1º de março de 2022.

Onde e como tira?

O processo será feito normalmente pelos órgãos estaduais que já fazem o RG, mas a mudança será adotada pelos estados de forma paulatina.

Onde vale?

A nova identidade valerá por todo território brasileiro. Com ela, será possível viajar para os países do Mercosul, como já acontece com o RG atual.

O que faz com velho?

Não é obrigatória a adesão imediata à nova identidade. O RG atual terá validade por mais 10 anos, para quem tem até 60 anos. Para quem tem mais, o documento antigo será aceito por prazo indeterminado.

O número do RG muda?

A nova identidade não terá mais o número do RG, apenas o CPF. Este primeiro acabará ficando obsoleto.

Até quando trocar?

O cidadão terá 10 anos para aderir à nova identidade.

Estados que cuidam disso?

Sim. As mesmas instituições que já se ocupam da emissão do RG, como secretarias de segurança estaduais, emitirão agora a nova identidade.