O Nubank, uma das maiores plataformas digitais de serviços financeiros e uma das principais companhias de tecnologia do mundo, anunciou nesta quarta-feira (11) sua entrada no universo de transação de criptomoedas.

Como parte da estratégia de ampliação de portfolio de produtos e para atender às necessidades de seus clientes, a empresa anuncia uma experiência exclusiva para transacionar criptoativos em seu aplicativo, inicialmente com oferta de Bitcoin e Ethereum, a partir de R$ 1,00. A novidade — desenvolvida para eliminar a complexidade e com total segurança para o usuário — começa a ser disponibilizada no mês de maio de forma gradual aos clientes da empresa no Brasil, até chegar à totalidade da base até o final de junho de 2022.

“Não existem dúvidas que as criptomoedas são uma tendência crescente na América Latina. Temos acompanhado o mercado de perto e acreditamos que existe um potencial transformacional na região”, explica David Velez, CEO e fundador do Nubank, em nota.

A experiência Nubank para transação de criptomoedas visa a ampliar e melhorar o acesso a esse mercado crescente, eliminando complexidade e fricções para que os clientes comprem, mantenham e vendam moedas digitais por meio do app, sem a necessidade de abrir novas contas ou transferir dinheiro. Para expandir as possibilidades além de Bitcoin e Ethereum, as criptomoedas mais populares, a empresa fará frequentemente um trabalho de curadoria para adicionar outras no futuro.

“A experiência de transacionar criptoativos ainda é muito nichada, uma vez que os clientes têm poucas informações para sentirem confiança ao entrar nesse novo mercado ou se sentem frustrados com sistemas complexos. No Nubank, nós buscamos constantemente empoderar nossos clientes, garantindo que eles tenham o controle do seu dinheiro. Por isso, criamos uma experiência simples e intuitiva para democratizar o acesso a esse novo segmento”, reforça Velez.

Além disso, o Nubank desenvolve conteúdos educacionais e educativos em seu blog para auxiliar na tomada de decisão das pessoas interessadas em transações em moeda digital. Antes deste lançamento, os clientes podiam ter acesso a criptomoedas por meio de ETFs e fundos oferecidos pela plataforma NuInvest — anteriormente conhecida como Easynvest –, o que agora pode ser feito diretamente por meio da experiência de cripto no app do Nubank.

Juntamente ao lançamento da experiência exclusiva para transação de criptomoedas aos seus clientes, o Nubank anuncia a alocação de aproximadamente 1% em Bitcoins por meio do caixa da Nu Holdings, empresa que controla o Grupo Nubank. Esse movimento reforça a convicção da empresa no potencial atual e futuro do Bitcoin na disrupção dos serviços financeiros na região.

