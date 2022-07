Oito apostas feitas no Paraná “rasparam” o prêmio máximo e milionário do concurso 2497 da Mega-Sena, sorteada neste sábado (2) pela Caixa. O prêmio era de quase R$ 47 milhões, mas quem acertou cinco números, como estes paranaenses, vai ficar com “apenas” R$ 44.861,28, o que para quem apostou apenas R$ 4,5 é uma bela bolada.

>>> Clique aqui para ver o resultado da Mega-Sena 2497.

As apostas do Paraná que quase acertaram a sena foram feitas em Foz do Iguaçu (duas delas), uma em Goioerê, outra em Ibiporã, Ibaiti, Lapa, Maringá e Serranópolis do Iguaçu. Aliás uma das apostas de Foz do Iguaçu foi feita com 9 dezenas, o que pelas combinações possíveis rendeu ao vencedor o prêmio de R$ 171.445,28.

No próximo sorteio, agendado para quarta-feira que vem, dia 6 de julho, o prêmio principal para quem acertar seis dezenas vai a R$ 57 milhões. Para apostar basta ir a uma das lotéricas da Caixa espalhadas em todo o Brasil, ou pelo portal Loterias Online da Caixa, até as 19h de quarta. A posta simples custa R$ 4,50.