Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2529 na Mega-Sena, que foram sorteadas na noite deste sábado (16), no Espaço Loterias da Caixa. No entanto, teve paranaense comemorando (ou seria surtando?) por acertarem cinco números, a famosa “quina da Mega“. Oito apostas feitas no Paraná, sendo três na Grande Curitiba, levarão R$ 43.914,37 para casa.

>>> Veja as dezenas sorteadas do concurso 2529 da Mega-Sena

Duas apostas vencedoras da Mega-Sena 2529 foram feitas em Curitiba. A primeira delas no Loterias Imperador, que fica na Rua Voluntários da Pátria, no Centro, e a outra na Loterias Mocelin, localizada na Rua Leopoldo Belczak, no bairro Capão da Imbuia. Ainda pela região, mais precisamente no município de Colombo, na Lotérica Paloma, outra aposta acertou cinco números.

Outra aposta paranaense premiada, também na região metropolitana de Curitiba, foi feita na Loterias Jùpiter, em São José dos Pinhais. Os demais sortudos paranaenses fizeram apostas nas cidades de Cruz Machado (Lotérica Valéria), Mercedes (Lotérica Mercedes), Tijucas do Sul (Loterias Tijucas) e Toledo (Lotérica Parigot).

Sem ganhadores com seis acertos, o prêmio da Mega acumula para terça-feira que vem (18), no primeiro dos três sorteios previstos para a Mega Semana da Sorte. A estimativa é de que a premiação do concurso 2530, que tem “final zero”, seja de R$ 77 milhões.