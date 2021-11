Uma grande ação na manhã desta quarta-feira (17) envolvendo as Polícias Civis de todos os 26 Estados e do Distrito Federal, busca cumprir mandados judiciais contra pessoas envolvidas em crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos. No Paraná, são mais de 150 policiais civis na operação.

A operação de âmbito nacional é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil. O objetivo é a concluir as investigações e o cumprimento de medidas cautelares referentes a crimes praticados em residências, estabelecimentos comerciais, veículos de transporte coletivo e estabelecimentos bancários.

No Paraná, a missão é cumprir cerca de 30 mandados de prisão e oito de busca e apreensão.

