A operadora TIM está com vagas abertas para pessoas com deficiência, em diversas regiões do país, que possibilitam inclusive, trabalhar prioritariamente de forma remota. Segundo a empresa, os candidatos devem ser maiores de 18 anos e ter ensino médio completo. Serão valorizadas pessoas com características como criatividade, empatia, colaboração e mente aberta. Quem tiver interesse deve cadastrar o currículo no site www.vagas.com/tim.

Segundo a operadora, o objetivo é estimular a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. “Quase 25% da população do Brasil têm algum tipo de deficiência, mas segundo o Ministério da Economia, a participação dessas pessoas com vínculo empregatício é cerca de 1%. Empresas e candidatos(as) encontram dificuldades no processo de inclusão e a Tim é uma das companhias que atua de forma estruturada para mudar essa realidade”, informa a Tim.

Aos colaboradores, a empresa oferece remuneração variável compatível com o mercado, vale-refeição e/ou alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, participação nos resultados, celular corporativo, entre outros benefícios.

Além disso, a operadora informa que assegurou políticas para a valorização e inclusão da diversidade no novo acordo coletivo de trabalho negociado com as federações sindicais. Uma das medidas prevê que pessoas com deficiência que exercem atividades compatíveis com o home office podem optar por esta modalidade de forma permanente. “O objetivo é minimizar os impactos do deslocamento até a empresa. Atualmente, devido à pandemia de covid-19, 100% dos colaboradores da companhia estão em trabalho remoto, com exceção da equipe de lojas”, diz comunicado da Tim.

Grupos de afinidades

Dentro da empresa, umas das iniciativas são os grupos de afinidade, que geram reflexão sobre a pauta e elaboram propostas para ampliar a diversidade no ambiente corporativo. O grupo que trata sobre inclusão de pessoas com deficiência envolve quase 100 colaboradores e tem trabalhado na implementação de ações focadas em recrutamento e seleção, comunicação, educação e acessibilidade para promover mais inclusão.

Marcelo Lamas, gerente da diretoria financeira, decidiu participar mesmo sem ter alguma deficiência. “Entendo ser nosso papel melhorar e adaptar nosso ambiente, físico e emocional, para que todas as pessoas possam se sentir acolhidas e à vontade para trabalhar na TIM. Desde que entrei no grupo, fiquei menos tolerante a comportamentos e comentários preconceituosos e me engajei no movimento de tornar a empresa mais inclusiva”, conta. A partir do trabalho dos grupos de afinidade, a companhia estabeleceu metas e pretende aumentar em 35% seu quadro de profissionais com deficiência até 2022.