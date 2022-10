A operadora TIM será a primeira do mercado a liberar internet grátis em aviões. A partir do dia 14 de outubro, os clientes TIM Black e TIM Black Família poderão navegar em redes sociais, apps de mensagens, e-mails e sites durante voos nacionais e internacionais da GOL e LATAM, sem qualquer tipo de cobrança.

O acesso gratuito é fruto de uma parceria com a Intelsat, maior provedora de internet Wi-Fi em voos comerciais do mundo, com atuação desde 2009. Com o acordo, a operadora – que tem a maior rede móvel do Brasil – leva a melhor experiência de navegação de forma inédita também entre as nuvens.

Como vai funcionar o acesso?

O processo de ativação é simples e rápido. Ao entrar na aeronave, o usuário seleciona a rede Wi-Fi correspondente à companhia aérea. Em seguida, é direcionado à página de GOL ou LATAM, onde encontrará o banner da TIM que leva para a tela de login. Basta inserir número de telefone e senha do app MEU TIM para iniciar a conexão. Será possível navegar em sites, redes sociais, e-mails e apps de mensagens. Streaming de vídeo não estará disponível.