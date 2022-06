A Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira (17) o pagamento de mais uma parcela do auxílio-gás. O valor de R$ 53 será pago junto com o Auxílio Brasil. Em junho de 2022, serão 5,68 milhões de famílias contempladas, a partir de um repasse de R$ 301,2 milhões, segundo o Ministério da Cidadania. Os primeiros a receber são os beneficiários com final 1 no Número de Identificação Social (NIS), de acordo com o calendário do Auxílio Brasil. Os repasses seguem até 30 de junho e podem ser consultados no aplicativo da Caixa Tem.

O valor do vale-gás corresponde a 50% da média do preço nacional do botijão de 13kg de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). O benefício é concedido por família a cada dois meses. Em abril, a parcela anterior depositada foi de R$ 51 e atendeu 5,39 milhões de famílias.

Não é necessária a inscrição para receber o vale-gás. As famílias são selecionadas pelo Ministério da Cidadania de acordo com os requisitos estabelecidos na lei do programa. Os critérios são: famílias inscritas no Cadastro Único com renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo, além de integrantes do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

De acordo com a pasta, não são computados para o cálculo de renda mensal os benefícios do Auxílio Brasil e o recebimento de outros benefícios não é impedimento para o auxílio-gás. “O objetivo é contribuir para a segurança alimentar das famílias em condição de vulnerabilidade. Não é necessário prestar contas do recurso transferido”, diz o ministério em nota.

O calendário de pagamento do auxílio-gás segue o número final do NIS e a data de pagamento:

1 – 17/06

2 – 20/06

3 – 21/06

4 – 22/06

5 – 23/06

6 – 24/06

7 – 27/06

8 – 28/06

9 – 29/06

0 – 30/06

