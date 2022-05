Um presente que é cara do Brasil, nas albergarias da Santa Sé. Na manhã desta sexta-feira (27), bispos do Regional Nordeste 3, representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), entregaram de presente ao Papa Francisco, um pandeiro, durante visita a Roma. O evento, chamado pela Igreja Católica de visita ‘ad limina’, acontece anualmente e é considerado um dos rituais da liturgia religiosa.

O pandeiro foi entregue como símbolo da alegria do Brasil e do Evangelho. O Pontífice recebeu não apenas sorriu ao receber o instrumento, como também arriscou algumas batidas. Composto pelos estados de Bahia e Sergipe, o Regional Nordeste 3 representa 77% da população de ambos os estados que se declaram de fé católica.

Na visão do presidente do grupo de religiosos, Dom João Cardoso (bispo da Diocese de Bom Jesus da Lapa) a audiência com o Papa representou “o ponto mais alto da visita”, que teve início na última segunda-feira (23). “Nós nos sentimos confirmados na fé e na nossa missão apostólica com o magistério do Santo Padre. E expressamos isso para ele”, afirmou Dom João ao portal oficial de notícias do Vaticano, Vatican News.

