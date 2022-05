A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai decidir se os gastos com animais de estimação geram o direito ao recebimento de pensão alimentícia para a pessoa que ficou com o pet após o fim da união. No caso concreto, após a separação, uma mulher residente em São Paulo acionou a Justiça para que o ex-companheiro tivesse de ressarcir parte dos valores empregados por ela para custear as despesas do cachorro. O animal pertencia ao casal e ficou com ela depois que a união estável foi desfeita.

LEIA TAMBÉM:

>> Eles dominam! Quase metade dos cães dos lares curitibanos são vira-latas; Veja o ranking

>> Projeto de lei quer proibir tatuagens e piercings em animais no Paraná

>> Doença do carrapato ataca órgãos e pode até matar seu cachorro; saiba como evitar

Na primeira instância, a Justiça estipulou pensão de R$ 500 por mês até a morte do cachorro e determinou também que o homem pagasse R$ 20 mil a título de ressarcimento do que já foi gasto pela mulher. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). O entendimento foi de que as obrigações com o animal foram adquiridas conjuntamente durante a união e por isso, mesmo após o fim da relação, caberia aos dois mantê-las.

O homem recorreu ao STJ e alegou que não existe previsão na lei para o pagamento de pensão alimentícia para pets e que não teria condições de arcar com os valores estipulados pela Justiça.

O julgamento teve início na terça-feira (3), mas foi paralisado na quarta-feira (4) em razão do pedido de vista do ministro Marco Aurélio Belizze. Ainda não há previsão de quando a análise do caso será retomada. As informações são dos sites Migalhas e Metrópoles.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Quanto Mais Vida, Melhor! Cora pensa em se vingar de Tina Pantanal Tibério descobre Jove na tapera de Juma Destaque da semana Tudo o que você precisa saber antes de ver “Doutor Estranho 2”