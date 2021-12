A Petrobras informou nesta terça-feira (14) que vai reduzir o preço da gasolina para as distribuidoras a partir de amanhã. De acordo com a estatal, o valor médio de venda do combustível passará de R$ 3,19 para R$ 3,09 por litro (3,13%).

“Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço da gasolina na bomba passará a ser de R$ 2,26 a cada litro em média. Uma redução de R$ 0,07”, diz a empresa. Em nota, a Petrobras afirma que o ajuste reflete, em parte, a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina.

LEIA TAMBÉM:

>> Letreiro de academia da Polícia Militar é destruído por carro desgovernado

>> ACP pede equilíbrio tributário pra comércio eletrônico não quebrar pequenos negócios

No dia 5 de dezembro o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Petrobras iria começar a reduzir o preço dos combustíveis nos próximos dias e que essa redução iria se estender por algumas semanas. Logo em seguida a estatal emitiu um comunicado informando que não antecipa decisões de reajuste. Após as declarações do presidente a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu uma investigação contra a Petrobras.

Web Stories