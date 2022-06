A Petrobras lançou nesta quarta-feira (1) um site exclusivamente com informações sobre os preços dos combustíveis no país. Segundo a estatal, o objetivo é facilitar o acesso às informações por parte da população e apresentar de forma didática e com visual amigável a composição dos valores e as parcelas envolvidas na formação dos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha (GLP).

O novo site (precos.petrobras.com.br) traz ainda a possibilidade de filtrar os valores pela média nacional ou por estados, considerando os impostos estaduais e outras variáveis locais. “A companhia divulga há anos, em seu site institucional, os valores cobrados em suas refinarias e a composição média do preço final, tema de grande interesse do público em geral. Nos últimos seis meses essa foi a informação mais acessada no site da Petrobras, com quase 1,5 milhão de visualizações”, diz a estatal em nota.

Ainda de acordo com a empresa, o novo ambiente virtual é mais uma ação para manter a sociedade informada sobre os preços de venda dos seus produtos.

