A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (1) uma nova redução no preço da gasolina. Segundo a empresa, o valor médio de venda do combustível para as distribuidoras passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de R$ 0,25 (7%) por litro. A nova redução entra em vigor a partir de sexta-feira (2). Essa é a quarta redução nos preços da gasolina nos últimos dois meses.

Segundo a Petrobras, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,57, em média, para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, diz a empresa.