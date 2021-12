O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo (5), ao site Poder360, que Petrobras vai começar a anunciar a diminuição do preço dos combustíveis nos próximos dias e que essa redução vai se estender por algumas semanas. “A Petrobras começa nesta semana a anunciar redução no preço do combustível”, disse o presidente ao Poder360. Bolsonaro não deu mais detalhes sobre isso, tal como o índice de redução dos preços.

O anúncio de Bolsonaro ocorre às vésperas de uma reunião da Frente Nacional de Prefeitos. Os dirigentes municipais estarão em Brasília nesta semana, e uma das reivindicações deve ser a redução do valor do diesel. Os prefeitos estão preocupados com o preço do combustível, que pressiona-os a reajustar as tarifas de ônibus do transporte coletivo.

Ao Poder 360, Bolsonaro sugeriu aos prefeitos para procurarem uma solução para isso com os governadores – o presidente argumenta que fez sua parte ao baixar os impostos federais sobre os combustíveis, mas que os estados não baixaram os tributos estaduais.

Outra reivindicação que os prefeitos devem fazer ao governo federal é um subsídio de R$ 5 bilhões para bancar a gratuidade da passagem de ônibus dos idosos.

