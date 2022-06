Todo mundo que joga na Mega-Sena sonha em lotar a conta corrente com os milhões oferecidos em prêmios pela loteria. No último sábado (18), um apostador de Curitiba “quase enfartou” ao conferir sua aposta no concurso 2492 da Mega. Por apenas uma dezena ele ficou no “quase” e viu os R$ 60 milhões do acumulado.

Nem por isso ele ficou chateado. Uma aposta feita na loteria Mega Sorte, localizada no estacionamento do Supermercado Angeloni, no bairro Bigorilho, cravou as cinco dezenas da quina da Mega e ficou com o prêmio de R$ 71.634,15.

+ Saiba tudo sobre loterias na Tribuna

Agora, o prêmio da Mega vai a R$ 70 milhões no concurso 2493 que será sorteado na próxima quarta-feira. As apostas (ao custo de R$ 4,5 para um jogo de seis dezenas) podem ser feitas até as 19h de quarta nas lotéricas e também pelo Portal Loterias Online da Caixa.