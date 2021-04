O preço do pão francês deverá ficar ser fixado próximo ao balcão de venda, em local de fácil visualização pelo consumidor, além de ser grafado com dígitos de pelo menos 5 centímetros de altura. A instrução consta de portaria publicada nesta sexta-feira (23) pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A medida vale a partir do dia 1° de junho.

Ainda segundo o texto, a balança de pesagem do pão francês deve ter, como característica, um medidor com divisão igual ou menor a cinco gramas, além da indicação de peso e preço a pagar. Desde 2006 uma portaria prevê a venda do pão francês em todo o país por peso, sendo proibida a comercialização por unidades.