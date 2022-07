Os sorteios das loterias da Caixa programados para acontecerem as 20h deste sábado (9) não foram realizados. Segundo a instituição, em comunicado emitido via Youtube no horário dos sorteios, problemas técnicos inviabilizaram o início dos sorteios, que seria pela + Milionária.

Estavam programados ainda sorteios da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Dia de Sorte, Dupla Sena e Timemania. Até por volta das 21h40 a Caixa não voltou a se pronunciar sobre o problema e nem dar uma nova previsão dos sorteios.

