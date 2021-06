Marketing, vendas, engajamento de clientes e melhoria na apresentação visual. Estes são alguns dos principais temas abordados pelo projeto Cresça Seu Negócio, uma ação que pretende qualificar e capacitar colaboradores e empreendedores de mais de 20 mil pequenos restaurantes brasileiros.

LEIA TAMBÉM

> Bandejas vazias e garçons na mira do desemprego em Curitiba

> Bandeira laranja será renovada? Curitiba define nova restrição nesta quarta-feira

> Casa do Jão fecha as portas por causa da pandemia e engrossa fila de CNPJs suspensos

O projeto, lançado pela multinacional Pepsi com a Ambev inicialmente nos três estados da região Sul do país, é voltado exclusivamente aos negócios independentes locais com capacidade para até 50 pessoas, com conteúdos que ajudem os empresários a melhorarem as vendas. Em um primeiro momento, a expectativa é beneficiar seis mil estabelecimentos.

São ferramentas e recursos para esses pequenos negócios gerem credibilidade e confiança nos clientes, promovendo as vendas por meio de elementos visuais de qualidade, merchandising, conteúdo de mídia social, entre outros. Também há módulos de treinamento on-line de gestão de processos e outras capacitações para levar o restaurante a um novo patamar.

De acordo com Santiago Murray, diretor-geral para as bebidas PepsiCo no Brasil e América latina, o impacto que a pandemia do coronavírus gerou nos restaurantes afetou não apenas os negócios em si, mas também milhares de famílias que dependem deles. Isso porque muitos dos estabelecimentos fechados são de propriedades familiares, onde ele é a única fonte de renda.

“Apoiar esses restaurantes se tornou crucial para nossa resposta à pandemia e, por isso, lançamos a solução Cresça Seu Negócio: para ajudar os empreendedores a operar e crescer durante tempos difíceis”, disse.

Dados setoriais compilados pela Food Consulting apontam cerca de 900 mil estabelecimentos brasileiros independentes ou microempresas, sendo estes os mais impactados pelos decretos sanitários que restringem o atendimento presencial nos salões. Para a grande maioria deles, o delivery não paga nem metade das contas do dia a dia.

Capacitação

O programa Cresça Seu Negócio está disponível inicialmente apenas aos empreendedores que utilizam os produtos da Ambev e Pepsi no Brasil, que terão de se cadastrar na plataforma online oseumenu.com.br. Lá dentro são apresentados os módulos de treinamento que incluem cursos sobre engajamento de consumidores e clientes novos e atuais; análise da concorrência; aumento das vendas; definição de objetivos, problemas e oportunidades de negócios; transformação digital do negócio e trabalho com serviços de entrega de terceiros.

LEIA TAMBÉM – Curso gratuito tem 320 vagas em Curitiba para formar mão-de-obra para restaurantes

Também são oferecidos aos participantes diversas ferramentas de produção visual para promover os produtos vendidos, como materiais de comunicação digital e merchandising para as lojas físicas e redes sociais. Entre eles estão materiais sobre os protocolos de higiene para funcionários e clientes, cardápios digitais com geração de QR Code, peças publicitárias, orientação para venda pelo WhatsApp, entre outros.

Impactos

A iniciativa da Ambev com a Pepsi é mais uma entre tantas outras para ajudar a recuperar o setor mais afetado pela pandemia do coronavírus no país. Segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restraurantes (Abrasel), cerca de 300 mil negócios fecharam as portas definitivamente no ano passado.

É um cenário que se agravou no começo deste ano, com a falência de outros 35 mil apenas no primeiro trimestre deste ano por causa da segunda onda da doença. Estima-se que mais de um milhão de pessoas perderam o emprego no setor, entre formais e informais.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *