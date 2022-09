A Mega-Sena é a loteria mais famosa da Caixa e também a que paga os maiores prêmios em dinheiro. Mas, o que pouca gente sabe é que é muito mais difícil ganhar na Mega do que ganhar na Lotofácil. Aliás, o nome já diz tudo. Para a Lotofácil da Independência, concurso 2610 que será sorteada no sábado, as chances de uma aposta simples levar os R$ 180 milhões para casa são 16 vezes maiores que uma aposta simples na Mega.

A probabilidade de acerto dos 15 números apostados e sorteados pela Lotofácil da Independência, com aposta simples de R$ 2,5, é de 1 em 3.268.760 (no caso da Mega seria 1 em mais de 50 milhões). No entanto, a chance de ganhar aumenta muito se o apostador quiser jogar em mais do que 15 dezenas.

Funciona assim: a aposta simples na Lotofácil da Independência, de R$ 2,5, dá direito a escolher 15 dos 20 números do volante. Mas se você quiser jogar 16 números, o valor da aposta sobe para R$ 40 (uma bela subida), mas a probabilidade de acerto também melhora, passando a 1 em 204.298. E só melhora (e fica mais caro, é claro).

Aposta de 17 dezenas: R$ 340 (chance de 1 em 24.035

Aposta de 18 dezenas: R$ 2040,00 (chance de 1 em 4006)

Aposta em 19 dezenas: R$ 9690 (chance de 1 em 843)

Aposta em 20 dezenas: R$ 38.760 (chance de 1 em 211)