Pesquisa do PoderData apontou que 48% dos brasileiros afirmaram já ter (11%) ou querer ter (37%) arma em casa. Outros 49%, no entanto, rejeitam a ideia. O estudo revelou ainda que os brasileiros estão mais adeptos a ter armas em casa do que há 3 meses. Na pesquisa anterior, 55% dos entrevistados rejeitavam a possibilidade de ter esses equipamentos.

Segundo a pesquisa, 53% das mulheres não querem ter uma arma na residência. Já entre jovens, de 16 a 24 anos, 59% disseram ter ou querer ter o dispositivo. Entre as regiões do país, o Sul é a que mais tem pessoas armadas (17%), seguido do Nordeste (13%).

Os dados foram coletados entre os dias 17 e 19 de julho, deste ano, e foram 3.000 entrevistas em 309 municípios nas 27 unidades da Federação, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais. O registro no TSE é BR-07122/2022.