Duas apostas vão dividir os R$ 300 milhões sorteados na Mega-Sena 2525, na noite deste sábado. Uma delas foi para uma aposta online feita em Caxias do Sui (RS) e outra para um bolão com oito cotas realizado em Fernandópolis (SP). Se a Mega não saiu para o Paraná, a quina da Mega pelo menos rendeu por aqui. Foram 41 ganhadores da quina no Paraná, sendo destes 14 de Curitiba. Veja aqui os números sorteados pelo concurso 2525 da Mega Sena.

É, meus amigos apostadores. A noite de sábado foi de pura emoção. A caixa sorteou o maior prêmio do sorteio comum, isto é, sem sem da Mega da Virada. E a bolada saiu, após vários jogos acumulados.

Infelizmente não foi para o Paraná, mas, por outro lado, a “sorte” da quina sorriu para os paranaenses. Em Curitiba foram nada menos que 14 apostadores que tirara um prêmio de consolação de R$ 33 mil por terem acertado cinco dos seis números sorteados na Mega-Sena 2525.

Quina da Mega Sena em Curitiba

CIC LOTERIAS – Aposta simples R$ 33,9 mil

FENIX LOTERIAS – Aposta simples – R$ 33,9 mil

IBC – INTERNET BANKING CAIXA – Aposta simples – R$ 33,9 mil

LOTERIAS ANA PAULA – Aposta simples – R$ 33,9 mil

LOTERIAS CANADA – Aposta simples – R$ 33,9 mil

LOTERIAS CANADA – Aposta simples – R$ 33,9 mil

CANAIS ELETRONICOS – Aposta simples com 7 números: R$ 67,8 mil

CANAIS ELETRONICOS – Aposta simples com 7 números: R$ 67,8 mil

CANAIS ELETRONICOS – Aposta simples R$ 33,9 mil

CANAIS ELETRONICOS – Aposta simples R$ 33,9 mil

CANAIS ELETRONICOS – Aposta simples R$ 33,9 mil

LOTERIAS MONSENHOR – Aposta simples R$ 33,9 mil

LOTERIAS TREVO DO TARUMA – Bolão com 11 números e 21 cotas: R$ 203,4 mil

LOTERIAS VILA SAO PEDRO – Aposta simples R$ 33,9 mil

Bora apostar?

O próximo sorteio, nesta quarta-feira (05), a Mega Sena 2526 irá pagar R$ 3 milhões. Apostar na Mega-Sena é simpels. Com R$ 4,50 você consegue fazer uma aposta simples, de seis dezenas, e tem a chance de concorrer a prêmios milionários. A probabilidade de acerto é de1 em pouco mais de 50 milhões. No entanto, quanto mais dezenas são apostadas, maiores as probabilidades de ganhar. A Mega corre regularmente às quartas e sábado.

No Paraná foram 41 apostas ganhadoras