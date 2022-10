Eleições? Copa do Mundo? Novela? Brasileiro gosta mesmo é de feriado. Se der para emendar uns feriadões, melhor ainda. E a turma sempre quer mais. Entre feriados nacionais, estaduais e municipais, cada cidade ou estado tem um jeito de lidar com os dias santos e datas comemorativas. Aqui, neste conteúdo, listamos todos os feriados de 2023.

Um dos feriados mais esperados de 2023 é o Carnaval, ainda mais que a pandemia perdeu a força. Mas você sabia que Carnaval nem é feriado? Pois é, mas no Brasil… A boa notícia para quem gosta de folgar, é que entre os feriados de 2023 vários deles caem numa quinta-feira (por exemplo, 7 de setembro, Corpus Christi, Nossa Senhora Aparecida e Finados).

