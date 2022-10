Um bebê de apenas cinco meses foi jogado pela janela de um apartamento, onde morava com o pai e a avó paterna, nesta quinta (6), em Caxias do Sul, na região da Serra do Rio Grande do Sul. A criança foi salva por uma vizinha, que conseguiu segurá-la nos braços antes que ele atingisse o chão.

De acordo com depoimentos de testemunhas à polícia, o crime foi cometido pelo pai da criança, que achou estar sendo perseguido pela polícia e se jogou da mesma janela na sequência. A criança foi encaminhada ao Hospital Geral do município.

Conforme o registro do boletim de ocorrência feito pela guarnição da Brigada Militar, assim que receberam a denúncia, uma equipe foi ao local e presenciou o homem, de 28 anos, se jogando pela mesma janela. Ele ainda quebrou uma porta de vidro na tentativa de fugir, mas foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Hospital Pompeia, com fratura dos punhos.

A suspeita é que o homem estivesse sob o efeito de entorpecentes. Vizinhos disseram à reportagem que os “surtos” dele seriam recorrentes, devido ao uso de drogas como crack.

+Viu essa? Operadora de telefonia brasileira vai liberar internet grátis em aviões

O homem não teve o nome divulgado pela polícia. A reportagem não conseguiu confirmar a identidade dos envolvidos para solicitar posicionamento de defesa em nome do pai da criança. Este espaço será atualizado tão logo haja manifestação.

“Que ela caia nos meus braços”

Andrielly Gabriel, 18, não mora no prédio onde ocorreu o caso. A casa dela fica na mesma rua, mas algumas quadras abaixo. A irmã dela, síndica do prédio onde ocorreu o crime, recebeu uma ligação informando que um vizinho gritava de forma descontrolada e ambas decidiram ir até o local.

“Meu pai foi levar minha irmã e eu decidi ir junto. Não era para eu estar lá, foi Deus”, afirma.

A jovem conta que, após acionarem a polícia, os presentes ligaram para a avó da criança. A mulher pediu a um amigo do filho para se dirigir ao imóvel e tentar acalmá-lo, mas quando o rapaz bateu na porta, o homem teria se desesperado.

Andriely conta que ouviu o homem, assustado, dizer que a polícia estava ali. Com um facão em uma mão e o bebê na outra, ele disse que ia jogar a filha.

“Pensei, vou ficar calma”, conta Andriely. A jovem lembra que não acreditou que fosse conseguir pegar a criança, devido à altura. Apenas esticou os braços e fechou os olhos. “Falei pra Deus: ‘que ela caia nos meus braços'”.

A jovem conseguiu segurar o bebê e, com a criança já no colo, correu para o apartamento da irmã, onde permaneceu até a polícia chegar.

Caso segue em investigação

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A delegada responsável, Thalita Andrich, informou que as oitivas devem ser realizadas na próxima semana. O pai da criança prestará depoimento assim que receber alta médica. A avó paterna, que está com a criança no hospital, também será ouvida assim que o bebê for liberado.

+Leia mais! Novo iPhone tem pré-venda no Brasil; preço é seis vezes um salário mínimo

Segundo informações da Polícia Civil, a criança apresentava lesões e já foi realizado exame de corpo de delito. A polícia aguarda a emissão do laudo para investigar a causa. Também é aguardada para a próxima semana a oitiva da mãe da criança, que não residia no local do crime.