Está se sentindo com sorte? A Quina 5513 paga, na noite desta quinta-feira, a bolada de R$ 10 milhões para quem acertar os cinco números sorteados. O resultado você confere aqui na Tribuna, a partir das 20h.

Como jogar na Quina?

Segundo a Caixa para jogar na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. É possível ainda escolher os números através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Tem bolão na Quina!

O bolão é a possibilidade de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão.