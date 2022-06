A Quina de São João 2022, concurso número 5.581, com a premiação estimada em mais de R$ 200 milhões, será sorteada neste sábado (25), em caráter especial, em Campina Grande, na Paraíba. Este já é considerado o segundo maior prêmio da história do concurso e, dependendo da arrecadação total – que será divulgada no final da noite – poderá se tornar o maior prêmio da história da Quina.

O sorteio não acumula. Na ausência de vencedores na faixa principal, com acerto de cinco números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com quatro números, e assim por diante.

As apostas para a Quina de São João de 2022 poderão ser feitas até as 19h deste sábado. As apostas simples, com cinco marcações, custam R$ 2. É possível fazer apostas presencialmente nas lotéricas de todo o país ou pelo site da Caixa.

Mega-Sena

O prêmio do concurso 2494 da Mega-Sena pode chegar a R$ 80 milhões. O novo sorteio ocorre neste sábado (25), no Espaço Loterias da Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, capital paulista.

No sorteio anterior, no qual ninguém pôs a mão na bolada do prêmio principal, pelo menos 149 brasileiros marcaram cinco dezenas no volante de aposta. Para eles, a Caixa irá pagar um prêmio de R$ 34 mil. Já as 9.549 pessoas que acertaram quatro números levam pra casa um “troquinho” razoável – dá até para pagar o churrasco do final de semana (ou o “rancho” da semana, as fraldas do bebê, os doces da piazada e o presentinho da patroa) com o prêmio de R$ 767,30.

Apostas a partir de R$ 4,50

Conhecida como a loteria milionária, a Mega-Sena tem sorteios às quartas e sábados, além de alguns sorteios em semanas especiais ao longo do ano, sem falar, é claro, na Mega da Virada, que distribui, sempre, prêmios incrivelmente valiosos. O valor da aposta simples é de R$ 4,5 para um jogo de seis dezenas, mas quanto mais dezenas são apostadas, maiores as probabilidades de acerto.

