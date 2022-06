R$ 200.000.000,00. Esse é o prêmio da Quina de São João, concurso 5881, que será sorteado no próximo sábado (25), no Espaço Loterias da Caixa. O sorteio especial é o mais concorrido depois da Mega-Sena da Virada e atrai milhões de apostadores que sonham em pôr as mãos nessa bolada. As apostas podem ser feitas até as 19h do sábado, uma hora antes do sorteio.

Pra participar do sorteio a mecânica é a mesma dos concursos “normais”. A aposta simples, de cinco dezenas, custa R$ 2. É possível apostar mais dezenas (até 15), mas o valor das apostas aumenta consideravelmente (R$ 12 para uma aposta de seis números, por exemplo, e R$ 6.006,00 para 15 números). São 80 números disponíveis no volante.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Se ninguém acertar cinco números, o prêmio será dividido entre todos que acertarem quatro números, já que a Quina de São João não acumula.