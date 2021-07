A consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda será liberada pela Receita Federal a partir das 10h desta sexta-feira (23). Esse será o maior lote de restituição da história em número de contribuintes. Ao todo, 5.068.200 contribuintes receberão R$ 5,8 bilhões.

A restituição será depositada na conta informada pelo contribuinte em 30 de julho. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal.

O prazo de entrega da declaração foi encerrado em 31 de maio por causa da segunda onda da pandemia de covid-19. Apesar do adiamento, o calendário original de restituição foi mantido, com cinco lotes a serem pagos entre maio e setembro, sempre no último dia útil de cada mês.