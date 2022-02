O ex-presidente Lula criticou as reformas aprovadas nos últimos anos no Brasil e afirmou que os projetos só interessavam ao setor empresarial. As declarações foram feitas durante entrevista à Rádio Banda B na manhã desta terça-feira (15).

Questionado sobre a razão pela qual não foram feitas reformas importantes nos 14 anos do governo do PT no país, o ex-presidente criticou as mudanças. “Mas quem é que disse que o Brasil precisava das reformas? Quem disse isso era um setor empresarial que queria se desfazer do país inteiro como se desfizeram no Paraná da fábrica de fertilizante, da usina de Xisto, querem vender a Repar. Isso não é reforma”, afirmou o petista, que declarou ainda que em 2014 a Previdência Social, por exemplo, era superavitária. “Se você não tiver emprego, você não tem contribuinte. Se você não tiver contribuinte, a previdência vai ser deficitária”, disse.

Para o ex-presidente, o verdadeiro interesse por reformas, na verdade, é o desmonte do Estado brasileiro. “A reforma, na verdade, que algumas pessoas desejam, é desmontar o Estado brasileiro. É o Estado brasileiro não valer nada como eles estão fazendo agora com a Petrobras, como fizeram com a BR, como fizeram com os gasodutos. O que nós precisamos ter em conta é para quem interessa essa reforma de Estado? Eu nunca vi nenhum trabalhador brasileiro, nenhum sindicalista falar em reforma. Quem fala em reforma são os empresários e àqueles que querem comprar aquilo que representa os interesses do povo brasileiro, como empresas poderosas como a Petrobras e Eletrobras”, declarou o petista.