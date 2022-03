A Caixa sorteia nesta terça-feira (29) o concurso 2483 da Lotofácil. O prêmio para quem acertar as 15 dezenas da loteria mais querida do Brasil é de R$ 3,5 milhões. O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o resultado você confere logo abaixo.

Resultado Lotofácil 2483

15, 20, 16, 07, 14, 19, 03, 10, 23, 25, 02, 08, 06, 22, 13

A Lotofácil também paga premiações em dinheiro para quem acerta 11, 12, 13 e 14. Apostar na Lotofácil é muito divertido. Com sorteios de segunda a sábado, por apenas R$ 2,5 você escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante. Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11.

