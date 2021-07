A Caixa sorteia nesta quarta-feira (21) o concurso 2392 da Mega-Sena. O prêmio de hoje é de R$ 2,5 milhões. O sorteio aconteceu no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP).

Resultado Mega-Sena 2392

– 11, 15, 23, 25, 34, 53.

A Mega Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas, além do prêmio máximo para quem acertar os seis números.

+ WEBSTORIES: Confira os resultados de todas as loterias desta quarta (21/07)

Como apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O sorteio deste sábado será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias CAIXA, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

>>> Clique aqui e saiba todos os resultados e informações sobre loterias