A Caixa sorteou neste sábado (8) o concurso 2442 da Mega-Sena. O prêmio do sorteio é de mais de R$ 6,4 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Resultado Mega-Sena 2442

– 49 – 09 – 07 – 02 – 41 – 25

A Mega Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas, além do prêmio máximo para quem acertar os seis números.

Como apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O sorteio deste sábado será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias CAIXA, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

