Já pensou em começar a semana milionário? A Caixa sorteia neste sábado (3) o concurso 2516 da Mega-Sena. O prêmio do sorteio é de R$ 50 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Resultado Mega-Sena 2516

– 08, 17, 49, 51, 52, 53.

A Mega Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas, além do prêmio máximo para quem acertar os seis números.

