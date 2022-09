Já pensou em ficar milionário ainda neste fim de semana? Para isso, é preciso apenas uma “forcinha” da sorte! A Caixa sorteia nesta quarta-feira (21) o concurso 2522 da Mega-Sena. O prêmio, que está acumulado, é de cerca de R$ 150 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

VIU ESSA? Bolão de Curitiba e mais onze apostas do Paraná ficam “na trave” em prêmio da Mega Sena

A Mega-Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas, além do prêmio máximo para quem acertar os seis números.

VEJA TAMBÉM – Você sabia que o primeiro prêmio da Mega-Sena veio para o Paraná? Veja a lista de todos os prêmios paranaenses da Mega

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!