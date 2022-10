A Mega-Sena 2525 promete pagar, neste sábado, 1º de outubro, um dos maiores prêmios da história do concurso mais disputado pelos brasileiros: R$ 300 milhões. Para concorrer a esta bolada basta “apenas” acertar seis números do concurso 2525 da Mega-Sena. O prêmio, que está acumulado, é de cerca de R$ 300 milhões para quem acertar os seis números da as seis dezenas sorteadas. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Resultado Mega-Sena 2525

51, 47, 21, 26, 13 e 04.

A Mega-Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas, além do prêmio máximo para quem acertar os seis números.

Por pouco

Na última quarta-feira (29), nove apostas de Curitiba faturaram a quina da Mega Sena. Como ninguém acertou as seis dezenas, o valor para sábado saltou para os R$ 300 milhões para o concurso 2525 da Mega Sena.

Em Curitiba foram nove apostadores que ficaram no quase, naquela emoção sem limites de ficar a um número de faturar um prêmio milionário. Veja quais foram as lotéricas da sorte. Além disso, outras 15 apostas do Paraná ficaram na trave

