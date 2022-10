A Mega-Sena 2528 promete pagar, nesta quinta-feira (13), o prêmio de R$ 17 milhões. Isso porque no último sábado (8), a loteria não teve acertadores e acumulou. E o sorteio realizado normalmente às quartas-feiras, foi adiado, por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida (12). Para concorrer ao prêmio de hoje basta acertar seis números do concurso 2528. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Resultado Mega-Sena 2528

04, 15, 22, 53, 56, 60

A Mega-Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas, além do prêmio máximo para quem acertar os seis números.