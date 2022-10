Que tal levar uma bolada e ficar milionário ainda neste fim de semana? Para isso, é preciso apenas uma “força” da sorte! A Caixa sorteia neste sábado (15) o concurso 2529 da Mega-Sena. O prêmio é de R$ 23 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Resultado Mega-Sena 2529

05 – 57 – 56 – 59 – 32 – 03

A Mega-Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas, além do prêmio máximo para quem acertar os seis números.

Por pouco!

Na última quinta-feira (14), duas apostas de Curitiba faturaram a quina da Mega Sena 2528. Como ninguém acertou as seis dezenas, o sorteio acumulou e o concurso 2529 da Mega-Sena vai pagar R$ 23 milhões neste sábado.

No concurso 2528, cada uma das apostas faturou R$ 52,8 mil com a quina da Mega Sena. Houve ainda no Paraná uma aposta que faturou a quina em Jacarezinho, no norte do Estado. As apostas que acertaram a quina em Curitiba foram todas simples, com seis números. Elas foram feitas na Casa Lotérica Mateus Leme e na Lord Loterias.

