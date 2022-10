Que ficar milionário ainda nesta semana? Basta apostar e contar com uma força da sorte! A Mega-Sena 2533 promete pagar, nesta quarta-feira (26), o prêmio de R$ 115 milhões. Para ganhar o prêmio de hoje, que está acumulado, é preciso acertar os seis números do concurso 2533. O sorteio realizado pela Caixa acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Resultado Mega-Sena 2533

17, 18, 20, 37, 45, 53

A Mega-Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas, além do prêmio máximo para quem acertar os seis números.

