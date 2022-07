A Caixa sorteia neste sábado (30) o concurso 10 da + Milionária, a mais nova loteria do Brasil. O prêmio é de R$ 10 milhões para quem acertar seis dezenas e dois trevos da sorte. O sorteio é realizado no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo.

Resultado da + Milionária 10

A partir das 20 horas!

Trevos da Sorte: xx – xx

Como apostar

A + Milionária é uma loteria diferente, em que você escolhe 6 números no campo composto por 50 e escolhe também 2 trevos numerados no espaço contendo 6 opções. Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por até 5 concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios ocorrem semanalmente, aos sábados a partir das 20h. A aposta mínima, de 6 números mais 2 trevos, custa R$ 6.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, será deduzido 5% para composição da reserva garantidora de prêmios. Não havendo acertador na faixa 1 (prêmio principal com 6 acertos + 2 trevos), os valores acumulam para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. Não deixe de conferir o seu bilhete da aposta.

No caso de não haver aposta premiada nas faixas 2 até 5, os valores são distribuídos entre as apostas ganhadoras da faixa imediatamente abaixo. Não havendo acertador na faixa 6 (4 acertos + 1 ou nenhum trevo) os valores acumulam para o concurso seguinte, na faixa principal de premiação.

