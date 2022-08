A Caixa sorteia nesta quinta-feira (18) o concurso 2602 da Lotofácil. O prêmio para quem acertar as 15 dezenas da loteria mais querida do Brasil é de R$ 1,5 milhão. O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o resultado você confere logo abaixo.

>>> Viu essa? Brasil e Paraguai se unem com instalação da última peça da Ponte da Integração Jaime Lerner

Resultado Lotofácil 2602

01, 02, 03, 05, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23

>> LEIA MAIS: Resultado de todas as loterias desta quinta-feira (18). Confira!

A Lotofácil também paga premiações em dinheiro para quem acerta 11, 12, 13 e 14. Apostar na Lotofácil é muito divertido. Com sorteios de segunda a sábado, por apenas R$ 2,5 você escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante.

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11.

LEIA MAIS – Ganhou na loteria? Saiba como só você possa sacar o valor do prêmio