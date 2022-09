É hoje o grande dia do resultado da Lotofácil da Independência (concurso 2610). Esta será a 12ª edição do sorteio especial que comemora o 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Até hoje, 594 apostas acertaram as 15 dezenas sorteadas nas edições anteriores e distribuíram prêmios milionários para seus ganhadores. Deste total, 20 apostas foram feitas no Paraná. Será que é hoje que o prêmio de R$ 180 milhões sai pra você?

Para conseguir ganhar a bolada, é preciso acertar as 15 dezenas. O sorteio acontece neste sábado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o resultado você confere a partir das 20 horas logo abaixo.

A probabilidade de acerto dos 15 números apostados e sorteados pela Lotofácil da Independência, com aposta simples de R$ 2,50, é de 1 em 3.268.760 (no caso da Mega seria 1 em mais de 50 milhões). No entanto, a chance de ganhar aumenta muito se o apostador quiser jogar em mais do que 15 dezenas.

Resultado Lotofácil da Independência 2610

01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24

A Lotofácil é a loteria da Caixa que também paga premiações em dinheiro para quem acerta 11, 12, 13 e 14. Apostar na Lotofácil é muito divertido. Com sorteios de segunda a sábado, por apenas R$ 2,5 você escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante.

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. Confira sua aposta na Tribuna.