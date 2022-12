Chegou o dia do sorteio mais esperado do ano! A Mega da Virada 2022, concurso 2550, promete pagar na noite deste sábado (31) um prêmio que pode chegar a R$ 540 milhões. Este é o maior resultado de toda a historia das loterias da Caixa. O prêmio da Mega Sena da Virada não acumula e, se nenhuma aposta cravar os seis números, o dinheiro será repartido entre os que acertaram a quina (cinco dos seis números sorteados) e assim por diante.

O horário limite para apostar é às 17h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. Você confere o resultado da Mega da Virada, em tempo real, a partir das 20h!

Resultado Mega-Sena da Virada 2022

O prêmio desta noite é o mais esperado por todos aqueles que apostam nas loterias. Os R$ 540 milhões são asas para a imaginação e fazem qualquer um sonhar com uma mudança completa de vida. Veja o que é possível comprar com essa bolada da Mega Sena da Virada.

Ganhou na Mega Sena da Virada? Saiba o que fazer!

A primeira precaução que o apostador deve tomar é já no momento da aposta. Assim que estiver com o bilhete da lotérica em mãos, preencha um campo na parte de trás com nome, CPF, endereço e assinatura do apostador. Além disso, fique atento ao prazo de 90 dias a partir da homologação da aposta. Depois desse prazo, mesmo que ele vá à lotérica ou à Caixa com o bilhete com os números sorteados, não receberá o dinheiro.

Cuide bem do seu bilhete, pois o prêmio só é pago se o código da aposta estiver preservado. Se os números da aposta estiverem danificados não há problema, desde que o código esteja intacto.

Ganhei, e agora?

Prêmios com valores até R$ 1.903,98, o ganhador tem a opção de sacá-lo tanto nas lotéricas quanto nas agências da Caixa. Nas casas lotéricas, no entanto, depende da quantidade de dinheiro que a lotérica tem no momento. No começo do dia, por exemplo, os caixas ainda estão vazios.

Caso você tenha faturado o prêmio milionário da Mega da Virada 2022, o dinheiro só pode ser retirado nas agências Caixa, mas é preciso comunicar o banco com antecedência.

Perdeu? Jogue na próxima Mega-Sena

Não foi dessa vez? Não se preocupe! Tem mais jogos pela frente. O calendário de jogos da Mega-Sena são às quarta-feiras e aos sábados.

