Chegou o grande dia, aquele momento em que milhões de brasileiros sonham com a possiblidade de mudar de vida. A Caixa Econômica sorteia, às 20h deste dia 31 de dezembro, os seis números do concurso 2440 da Mega Sena da Virada. São R$ 350 milhões em jogo e o concurso não acumula. O horário limite das apostas é 17h (horário de Brasília) para fazer o seu jogo nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O resultado da Mega da Virada de 2021 você acompanha aqui na Tribuna!

Resultado Mega-Sena da Virada 2021

O prêmio não acumula, ou seja, se não houver ganhador com seis dezenas, o valor será dividido entre os que acertarem cinco números e assim por diante. O resultado da Mega da Virada você acompanha aqui na Tribuna. Não perca!

Segundo a Caixa econômica Federal, responsável pelo sorteio, fazer uma maior quantidade de jogos, ou jogar mais números, de acordo com as estatísticas das loterias, multiplica em sete vezes a chance de acertar o prêmio principal. Isso se o apostador fizer um bilhete da Mega com sete números ao invés de um jogo simples com seis números. Isso inclui o bolão, que passa a ser uma boa oportunidade.

Quanto custa jogar na Mega da Virada?

Quem aposta ainda pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. De acordo com a Caixa, é só solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, quem jogar poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica. Uma aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

