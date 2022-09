Já pensou em ficar milionário ainda nesta semana? Para isso, é preciso apenas uma “forcinha” da sorte! A Caixa sorteia nesta quarta-feira (28) o concurso 2524 da Mega-Sena. O prêmio, que está acumulado, é de cerca de R$ 200 milhões, o maior do ano. É praticamente uma Mega da Virada para quem acertar as seis dezenas sorteadas. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Resultado Mega-Sena 2524

03, 20, 22, 37, 41, 43

A Mega-Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas, além do prêmio máximo para quem acertar os seis números.

