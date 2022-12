Que tal levar uma bolada e ficar milionário antes mesmo do fim de semana? Para isso, é preciso apenas uma “força” da sorte! A Caixa sorteia nesta quarta-feira (7) o concurso 2546 da Mega-Sena. O prêmio, que está acumulado, é de R$ 115 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Resultado Mega-Sena 2546

03, 23, 28, 34, 38, 48

A Mega-Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas, além do prêmio máximo para quem acertar os seis números.

