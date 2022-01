Os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de São Paulo, Ricardo Nunes, decidiram na noite desta sexta-feira (21) adiar os desfiles das escolas de samba do carnaval para o feriado de Tiradentes, em 21 de abril. A decisão foi tomada devido ao avanço da ômicron e a alta de casos de Covid-19 no país. As duas cidades já tinham cancelado o carnaval de rua.

LEIA TAMBÉM:

>> Avião paramotor cai em mangue na Baía de Paranaguá; duas pessoas ficaram feridas

>> Saúde reativa quase 500 leitos para pacientes com covid-19 e H3N2 no Paraná

“Orientados pelos secretários de saúde, otimistas que estão com a evolução dessa cepa nova da pandemia , acompanhando o resto do mundo de diminuição, entendemos que é prudente adiarmos para o feriado de Tiradentes em abril. Estamos confirmando a realização do carnaval em abril…decidimos adiar pro feriado do 21 de abril, tanto do Rio quando em São Paulo”, disse Paes.

Os prefeitos participaram de uma reunião nesta tarde para discutir o tema. “A decisão foi tomada em respeito ao atual quadro da pandemia de covid-19 no Brasil e a necessidade de, neste momento, preservar vidas e somar forças para impulsionar a vacinação em todo o território nacional”, diz nota conjunta divulgada pelas duas prefeituras.

Web Stories