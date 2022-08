Mais de 900 mil alunos de escolas públicas e privadas de todo o Brasil vão participar da segunda fase da 17ª OBMEP. A lista preliminar de alunos classificados foi divulgada nesta terça-feira (02). A prova será realizada em 8 de outubro, às 14h30 (horário de Brasília). Para conferir os alunos selecionados a participar da segunda etapa, acesse este link.

Em sua 17ª edição, a maior olimpíada científica do país teve mais de 54 mil escolas participantes, localizadas em 99,78% dos municípios brasileiros. A prova da primeira fase foi feita por mais de 18,1 milhões de estudantes. Na segunda etapa, serão distribuídas 575 medalhas de ouro, 1.775 medalhas de prata e outras 5.175 de bronze, além de 51.900 menções honrosas.

LEIA TAMBÉM:

>> Choque entre galáxias é flagrado por telescópio da Nasa! Confira a imagem

>> Fiéis lamentam morte de padre da Igreja Bom Jesus do Cabral, em Curitiba

Com a lista preliminar de alunos classificados, as escolas já podem solicitar o tratamento especial de alunos sabatistas, portadores de necessidades especiais e com nomes incorretos, até 26 de agosto. A divulgação dos locais de prova será feita em 30 de agosto. Confira as próximas datas no calendário da 17ª OBMEP.

Sobre a OBMEP

Criada pelo IMPA em 2005 e realizada com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), a competição é promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC).

Destinada a estudantes do 6º ano do Fundamental ao 3º ano do Médio, a OBMEP contribui para estimular o estudo da Matemática e identificar jovens talentos da disciplina. Outros objetivos da iniciativa são promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento e contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros acesse material didático de qualidade.