Tradicionalmente o sorteio das loterias da Caixa não é realizado nas quartas-feiras. Por isso, o concurso 2535 da Mega-Sena, tradicionalmente às quartas e sábados, não aconteceu nesta quarta-feira (2), Dia de Finados (assim como a Lotofácil, Lotomania, Quina e Super Sete). Nesta quinta-feira, a partir das 20h30, no Espaço Loterias, acontece o sorteio do concurso 2535 da Mega-Sena.

Também nesta quinta-feira serão sorteados os concursos 2654 da Lotofácil, 5990 da Quina, 2586 da Lotomania, além dos concursos 677 do Dia de Sorte, 1856 da Timemania, 2439 da Dupla-Sena.

Você pode conferir diariamente o resultado das loterias aqui na Tribuna. Temos uma página especial com tudo sobre loterias, além de um webstories diário com todos os resultados.

A Mega-Sena desta quinta-feira sorteia o concurso 2535, que tem prêmio estimado em R$ 43 milhões. As apostas custam R$ 4,5 e podem ser feitas até as 19h de hoje nas Casas Lotéricas ou pelo site site Loterias Online da Caixa.

