O Senado aprovou nesta terça-feira (19) o projeto de lei que cria um vale-gás para ajudar famílias de baixa renda a comprar botijões de gás de cozinha. Foram 76 votos favoráveis e 1 contrário. O PL 1374/21 prevê que as famílias recebam a cada dois meses o auxílio. O valor fixado deverá ser, no mínimo, igual à metade da média do preço nacional de referência do botijão de 13 Kg.

A proposta será enviada novamente para a Câmara, porque o relator, Marcelo Castro (MDB-PI), fez mudanças no texto, segundo o portal G1. Entre os beneficiários estão: famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou que tenham entre seus membros quem receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC); e mulheres chefes de família.

